Roman Bezmsertnyi: Rosja gotowa na wojnę z Zachodem

O możliwym rozszerzeniu wojny przez Rosję mówił także kilka dni temu ukraiński dyplomata Roman Bezsmetnyi . W rozmowie z kanałem Espersso podkreślił, że Władimir Putin wysyła jasne sygnały o gotowości do podjęcia wojny z krajami Zachodu.

- Jestem przekonany, znając dyplomację rosyjską i rozumiejąc jej narzędzia działania, że te dwa szaleńcze ataki na Ukrainę pod koniec ubiegłego roku i na początku nowego roku stanowią potwierdzenie tez, że Rosja jest gotowa do ataku na państwa europejskie - podkreślił.

- Nie jest przypadkiem, zbiegiem okoliczności, że zgadza się to z tezami, które pojawiaj się w zachodniej prasie, że Putin daje sygnały o jakichś negocjacjach. To się nazywa przymus wobec dyplomacji i tak to należy interpretować - podsumował.