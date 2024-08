Operacja Ukraińców w obwodzie kurskim zmusiła Rosjan do przegrupowania. Dowództwo przerzuca część jednostek z rejonu Doniecka, co może spowolnić ofensywę na priorytetowych dla Moskwy kierunkach frontu. Joe Biden oświadczył, że ofensywa Kijowa to "prawdziwy dylemat" dla Władimira Putina.