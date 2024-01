Jeśli Ukraińcy nie zrozumieją, że trzeba założyć buty, ubrać się, podnieść broń i pogonić wroga przynajmniej do granic, to zapanuje tu "ruski pokój" - twierdzi ukraiński żołnierz Iwan Szwaja o pseudonimie "Bas". Artylerzysta legendarnego batalionu "Wilki Da Vinci" nie ma wątpliwości, że brak mobilizacji społeczeństwa doprowadzi Ukrainę do katastrofy.