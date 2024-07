W ubiegłym tygodniu podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Władimir Putin podziękował prezydentowi Turcji za zorganizowanie w marcu 2022 roku spotkania delegacji rosyjskiej i ukraińskiej. Rosyjski przywódca nawiązał także do negocjacji, do czego odniósł się pełniący obowiązki dowódcy pułku Kalinowskiego.

Wojna w Ukrainie. Żołnierz z pułku Kalinowskiego odradza negocjacji

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin mówił o negocjacjach

Tłem wypowiedzi wojskowego są słowa Putina, które padły podczas spotkania w Astanie. Władimir Putin nadmienił, że dokument, do podpisania którego miały szykować się Rosja i Ukraina w Stambule w 2022 roku , nadal jest aktualny.

- Porozumienia ze Stambułu nigdzie nie zniknęły, zostały parafowane przez szefa ukraińskiej delegacji negocjacyjnej, co oznacza, że jak się wydaje, były one całkiem satysfakcjonujące dla Ukrainy - mówił rosyjski przywódca. Putin podkreślił, że porozumienia "pozostają na stole i mogą być wykorzystane jako podstawa do kontynuowania tych negocjacji".