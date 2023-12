Jak powiadomiła w sobotę gazeta "New York Times", Putin wysyłał prywatnie sygnały, że jest zainteresowany rozejmem na Ukrainie. Rozmówcy dziennika ostrzegli jednak, że może to być podstęp rosyjskiego dyktatora .

Putin mówi o rozejmie w Ukrainie. ISW o tym, co się za tym kryje

W większej mierze pasuje to do rosyjskich starań o opóźnienie dalszej pomocy wojskowej dla Ukrainy, niż do poważnej chęci zakończenia wojny bez pełnego zwycięstwa Moskwy - uważają analitycy ISW.