Władimir Putin na szczycie G20? "Nigdy nie zakładaliśmy wykluczenia"

- Nigdy nie zakładaliśmy wykluczenia Rosji ani Putina. To działania, to polityka Rosji i pana Putina powodują to, co się dzieje w stosunkach Rosji z G20, G7 i światem. Jeśli zatem zmieni się polityka, niczego nie wykluczamy - stwierdził.