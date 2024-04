W Rosji zmniejsza się intensywność wiosennego poboru do wojska. Aby powstrzymać spadek liczby chętnych do wstąpienia do armii, władze państwowe postanowiły działać.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) przekazał, że przedstawiciele rosyjskiego reżimu w regionach zostali wezwani przez Kreml do wypełnienia wiosennego planu poboru do wojska, ponieważ zmniejszenie liczby poborowych będzie oznaczać zmniejszenie liczby osób chętnych do podpisania kontraktu z rosyjską armią. Reklama

Rosja. Kreml wysyła pociągi agitacyjne

Aby zachęcić ludzi do wstępowania do armii rozpowszechniana jest narracja, że żołnierze poborowi nie będą uczestniczyć w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie.

Do szerzenia propagandy wykorzystywane są również rosyjskie koleje. Kolejnym pomysłem Kremla są bowiem specjalne pociągi agitacyjne.

Na wagonach pociągów pasażerskich i podmiejskich, tzw. elektriczek, malowane są hasła związane z armią i gloryfikujące rosyjskie wojsko.

Rosja. Pociągi agitacyjne kopią. Pomysł sprzed wieku

Ukraiński wywiad przypomina, że pomysł z propagandowymi pociągami jeżdżącymi po kraju nie jest nowy. Podobnej metody używali ponad 100 lat temu bolszewicy. Po przejęciu przez nich władzy w Rosji do różnych regionów kraju wysyłane były pociągi, które miały pomóc w rozpowszechnianiu komunistycznej propagandy. W takich specjalnych składach kolejowych znajdowały się m.in. biblioteki, księgarnie i kina.

"Dlatego Rosja Putina kopiuje metody bolszewickiej agitacji sprzed stu lat" - skomentował HUR.

21 września 2022 roku w Rosji rozpoczęła się pierwsza faza mobilizacji rezerwistów. W kolejnych miesiącach setki tysięcy mężczyzn opuściło kraj lub próbowało to uczynić, obawiając się udziału w wojnie. Reklama

22 marca 2024 roku rosyjski opozycyjny portal Wiorstka poinformował, że resort obrony w Moskwie planuje masowy pobór do armii i przygotowuje się do potajemnej mobilizacji, by okrążyć i zdobyć ukraiński Charków. Powiadomiono, że do wojska ma zostać powołanych nawet około 300 tys. ludzi.

Ta liczba jest zgodna z szacunkami władz w Kijowie. 3 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Kreml przygotowuje dodatkową mobilizację 300 tys. żołnierzy, a termin tego przedsięwzięcia wyznaczono na 1 czerwca.

