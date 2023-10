- Powinniście pamiętać, co zrobił dla kraju - powiedział WładimirPutin o swoim przyjacielu Gerhardzie Schröderze podczas międzynarodowego forum dyskusyjnego "Wałdaj" w Soczi nad Morzem Czarnym.

Rosja. Władimir Putin wprost o Gerhardzie Schröderze

Socjaldemokrata jest krytykowany za to, że nawet mimo rosyjskiej agresji wobec Ukrainy nadal utrzymuje przyjaźń z przywódcą Rosji i że podważał jego odpowiedzialność za wojnę.

Władimir Putin , który w czasach NRD stacjonował w Dreźnie jako oficer służb specjalnych, stwierdził również, że liczba jego przyjaciół w Niemczech rośnie. Szef Kremla, nawiązując do rezygnacji Niemiec z dostaw rosyjskiego gazu, zastanawiał się, komu służy niemiecki rząd : interesom własnego narodu czy Stanom Zjednoczonym.

Rosja. Władimir Putin ostro o USA