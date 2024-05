Kreml zrobił to z uwagi, na ich zdaniem, wygasłą kadencję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego , co nastąpiło 20 maja . Wcześniej, bo 31 marca miałyby się rzekomo odbyć wybory.

- Tak, Łukaszenka wspierał Putina, mówił, że z legitymacją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie wszystko jest jasne, ale mimo to, nie pozwolił sobie na ostre ruchy w stronę Zełenskiego. To pokazuje, że nie ma bezpośredniego wsparcia dla projektu Putina - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski o legitymizacji władzy: "Ludzie potrafią czytać prawo"

- Ukraińcy znają swoją konstytucję, znają prawo. Te wypowiedzi nielegalnego prezydenta Federacji Rosyjskiej dotyczące legitymizacji prezydenta Ukrainy są, szczerze mówiąc, nudne i nieciekawe. Wszyscy odpowiedni ludzie potrafią czytać prawo i uważam, że jeśli to potrafią to czytają i wyciągają wnioski. Dlatego wcale mi to nie przeszkadza - mówił.