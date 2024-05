Ukraińcy odmówili przyjęcia czołgów, które otrzymali w 2023 roku w ramach działań Niemiec, Danii i Holandii. Żadna 20 przekazanych w pierwszej transzy z maszyn nie była gotowa do walki na froncie. W kolejnych miesiącach kraje rozpoczęły prace nad naprawą czołgów. Do stycznia 2024 do Ukrainy trafić miało ich 28. - To oczywiście wstyd - komentował komplikacje duński ekspert.