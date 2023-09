- To nie pomaga, gdy dostarczasz coś, co nie działa - stwierdziła niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Przyznała, że niektóre sprzęty wojskowe wysyłane przez Berlin do Ukrainy były zepsute, a inne - przestarzałe. Jednocześnie uznała, że dostawy niemieckiej broni dla Kijowa trwają długo, bo RFN musi się upewniać, że amunicja działa.