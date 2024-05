Przełomowa deklaracja szefa NATO. Apel w sprawie Ukrainy

"Nadszedł czas, aby sojusznicy zastanowili się, czy nie powinni znieść niektórych ograniczeń w użyciu broni, którą przekazali Ukrainie" - powiedział w wywiadzie dla "The Economist" szef NATO. To przełomowa deklaracja. Jens Stoltenberg faktycznie zachęcił do użycia zachodniej broni do ataku na cele wojskowe wroga. Ukraińska obrona "obejmuje uderzanie w cele na terytorium Rosji" - zaznaczył.