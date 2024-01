- Dostawa zostanie zrealizowana. Powołują się (Amerykanie - red.) na fakt, że jest to sprzęt wojskowy. Udowodniliśmy, że to złom. W ramach umów międzynarodowych (z Rosją - red.) nie można przekazywać sprzętu wojskowego, ale można przekazywać taki złom - wyjaśnił.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że tego typu narracja jest stosowana wyłącznie w celu obejścia obowiązujących przepisów międzynarodowych. Rosyjski sprzęt zaraz po przekazaniu go Stanom Zjednoczonym zostanie wysłany do Kijowa, by wykorzystać go m.in. jako części zamienne.