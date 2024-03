- Spiker bardzo wyraźnie stwierdził, że po powrocie będzie to kolejny ważny punkt porządku obrad . Wierzę, że po przyjęciu wszystkich ustaw finansowych dotyczących rząd federalnego, uzyska to zdecydowane poparcie w Kongresie i położymy gotowy projekt ustawy na biurku prezydenta - stwierdził.

Mike Turner: Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać

Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał amerykańskiego polityka, czy jego zdaniem, całość procesu uda się przeprowadzić do 22 kwietnia , kiedy to zaplanowana jest kolejna przerwa w obradach. Mike Turner przyznał, że jest to realne z uwagi na świadomość, jak ciężka jest sytuacja ukraińskich wojsk.

- Prezydent Zełenski dał jasno do zrozumienia spikerowi Johnsonowi, jesteśmy w punkcie krytycznym. Dyrektor CIA i sekretarz obrony dali jasno do zrozumienia, że znaleźliśmy się w krytycznym momencie na froncie. To zaczyna wpływać nie tylko na morale walczących Ukraińców, ale także na ich zdolność do walki - mówił.