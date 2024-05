- Te dostawy zostaną realnie uruchomione, z rakietami dalekiego zasięgu ATACMS - mówił jeszcze przed podpisaniem ustawy przez prezydenta szef komisji ds. wywiadu w Senacie USA Mark Warner. Jak zapewniał, broń miała znaleźć się w drodze do Ukrainy najszybciej, jak to tylko możliwe.

Wojna na Ukrainie. Okupowany Krym w pełnym zasięgu ukraińskich wojsk?

Pierwsze efekty już widać, bo we wtorek Ukraińcy mieli użyć ATACMS dalekiego zasięgu do ataku na bazę lotniczą Dżankoj na północno-wschodnim Krymie, uszkadzając rosyjskie helikoptery i instalację S-400.

Rakiety ATACMS z USA dla Ukrainy. "Wielki przełom"?

- Dostarczenie ATACMS to wielki przełom. Może skutecznie sprawić, że Krym stanie się nieistotny pod względem militarnym - powiedział Philip Karber, analityk ds. obronności z Waszyngtonu, specjalizujący się w ukraińskiej tematyce.

Wiele zależy od liczby sztuk rakiet dalekiego zasięgu, jakie Ukraina otrzyma od USA. Dziennik "The New York Times", powołując się na anonimowych urzędników, informował o ponad 100 pociskach. W przestrzeni medialnej pojawiały się także doniesienia o większej ich liczbie, ale obecnie nie ma na ten temat pewnych informacji - USA nie ogłosiły oficjalnie, ile rakiet już trafiło do Kijowa ani ile zostanie wysłanych w najbliższym czasie.