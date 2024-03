"Przełom", którego Ukraina by nie chciała. Eksperci ostrzegają

Niedobory amunicji w ukraińskiej armii mogą skłonić Kijów do wskazywania priorytetowych obszarów walki z Rosją. A to otworzy Kremlowi możliwość wniknięcia w głąb frontu - przestrzegają eksperci z ISW. Z doniesień prasowych wynika, iż niemal wszystkie formacje broniącego się wojska mają zbyt mało broni, by skutecznie odpierać ataki wroga.