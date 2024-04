Według ISW " przyszłość NATO jest powiązana z Ukrainą ". Jak podaje amerykański instytut, to właśnie sytuacja w tym kraju zadecyduje o ewentualnej próbie zaatakowania Państw Sojuszu Północnoatlantyckiego przez Rosję, bez względu na status członkowski Ukrainy w NATO

Wojna w Ukrainie. Bezpieczeństwo Polski zależy od linii frontu

Jak wskazują analitycy, sukcesem Ukrainy byłoby nawet utrzymanie sytuacji na froncie " mniej więcej na tym samym poziomie, co obecnie ". To z kolei mogłoby powstrzymać Rosję przed dalszą eskalacją konfliktu, a "skuteczny atak na Polskę lub państwa bałtyckie byłby znacznie trudniejszy i bardziej ryzykowny".

Jeśli Ukraina nadal będzie w stanie odpierać wroga, to "dramatycznie wzmocniłoby to zdolność NATO do odstraszania i obrony przed przyszłą agresją rosyjską".