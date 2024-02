Władimir Putin miał wyciągnąć wnioski z przeszłości i podjąć zapobiegawcze kroki, by o protestach żon zmobilizowanych żołnierzy, które miały miejsce w Moskwie w sobotę, dowiedziało się jak najmniej osób - wynika z analizy ISW. Kreml wprowadził ścisłą kontrolę publicznego przekazu informacji, a także dyskredytował pojawiające się niekorzystne dla Putina sygnały. Wszystko po to, by stłumić ruchy społeczeństwa zanim przybiorą na sile.