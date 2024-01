Rzecznik praw człowieka wziął udział w dyskusji na temat rządowego projektu ustawy o mobilizacji w trakcie połączonego posiedzenia kilku komisji ukraińskiego parlamentu. W debacie uczestniczył również generał Walerij Załużny. Dmytro Łubiniec przekazał, że w trakcie mówił o pomyśle wcieleniu do armii więźniów.

- Zasugerowałem, że skoro w ustawie określamy wszystkie kategorie obywateli, którzy mogą podlegać mobilizacji, to czy nie ma sensu uwzględnić także tych, którzy odsiadują wyroki w koloniach karnych - mówił. - Wiem, jakie są obawy w przypadku powoływania więźniów - podkreślił.

Łubiniec stwierdził, że do wcielenia więźniów do wojska muszą zostać spełnione dwa warunki .

Wojna w Ukrainie. RPO chce wcielania więźniów do wojska

- Pierwszym jest to, że obywatel Ukrainy, z odpowiednim statusem, chce dostać się do danej jednostki. Drugim jest to, że odpowiednia jednostka jest gotowa przyjąć takiego obywatela - mówił.