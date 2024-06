"Propozycja pokojowa" Putina. ISW: Warunek rozpoczęcia wojny z NATO

Władimir Putin składając "propozycję pokojową" i chęć rozpoczęcia negocjacji w sprawie kontynuowania wojny w Ukrainie, to potwierdzenie pragnienia o dążeniu do całkowitego zniszczenia ukraińskiej państwowości - przekonują eksperci Instytutu Studiów nad Wojną. Zdaniem analityków zwycięstwo w Ukrainie jest przez Władimira Putina postrzegane jako warunek do rozpoczęcia konfliktu zbrojnego z NATO.