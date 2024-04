W styczniu 2023 roku Siły Zbrojne Ukrainy otrzymały od Stanów Zjednoczonych 31 czołgów Abrams M1A1 . Wykorzystywano je do przebijania się przez obronę armii wroga - podaje agencja Associated Press, powołując się na dwa źródła w wojsku.

Ukraina wycofuje z frontu czołgi Abrams. Powodem są coraz częstsze rosyjskie ataki dronów

Wojna w Ukrainie. Ofensywa Rosji zbliża się wielkimi krokami

- Czy uda nam się odzyskać terytoria, które teraz tracimy? To natarcie liczone jest nawet nie na kilometry, ale na dziesiątki, setki metrów. Dlatego nie sądzę, że warto się nad tym zastanawiać jako czymś znaczącym. To prawie jak wojna pozycyjna, ale Rosjanie skoncentrowali prawie wszystko, co mieli i przygotowują się do ich wzmocnienia - przypomina wypowiedź wojskowego agencja Unian.