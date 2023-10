Do kwestii pomocy wojskowej dla odpierającej rosyjską inwazję Ukrainy Zuzana Čaputová odniosła się w mediach społecznościowych.

Słowacja zmienia kierunek. Robert Fico: Wycofamy się ze wsparcia dla Ukrainy

- Jeśli partia Smer będzie tworzyć rząd, Słowacja wycofa się ze wsparcia militarnego dla Ukrainy - powiedział w połowie września, zapowiadając, że "ani jeden nabój" nie zostanie wysłany do Kijowa .

Prezydent Słowacji miała wstrzymać kolejny pakiet pomocy

Dziennikarze dotarli do informacji, z których wynikało, że słowackie Ministerstwo Obrony przygotowuje się do przekazania amunicji i broni do Kijowa. Z takimi planami miała nie zgadzać się prezydent. "Szanuje wyniki demokratycznych wyborów, w których zwycięzca obiecał rodakom nie dać Ukrainie ani jednego naboju" - tłumaczyła.