Jak donosi reżimowa agencja TASS, Władimir Putin, w kontekście gospodarczym, krytycznie wypowiedział się o dyktaturze. Stwierdził, że świat stopniowo sobie z nią radzi i pozbywa się finansowego modelu, którego jedynym celem jest wtrącanie innych państw w długi, zniewolenie , a ostatecznie przekształcenie ich w " ekonomiczne kolonie " i pozbawienie całych regionów środków potrzebnych do rozwoju.

Władimir Putin o finansowej dyktaturze. Prezydent o ingerencji w gospodarkę

W swojej wypowiedzi zrecenzował również światowy system walutowy, porównując go do "piramidy finansowej", na której szczycie stoją przywódcy poszczególnych krajów. - To sprzeczne z interesem większości - podkreślił.