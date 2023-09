Jeszcze w niedzielę Luiz Inácio Lula da Silva, znany jako "Lula", zapewnił, że Władimir Putin może swobodnie udać się na szczyt G20 do jego kraju. - Mogę państwu powiedzieć, że dopóki będę prezydentem Brazylii, a on przyjedzie do Brazylii, nie zostanie za nic aresztowany - zapewniał da Silva odpowiadając na pytania szczytu G20 w Dehli.