Prezent dla Putina. Generał wskazał główny cel Rosjan

"Wróg koncentruje swoje wysiłki, aby przebić się przez naszą obronę na zachód od Bachmutu , dotrzeć do kanału Siwierski Doniec-Donbas, zająć miejscowość Czasir Jar i stworzyć warunki do dalszego natarcia w stronę aglomeracji kramatorskiej" - napisał.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie chcą zdobyć Czasiw Jar

"Zagrożenie pozostaje istotne biorąc pod uwagę fakt, że najwyższe rosyjskie dowództwo wojskowe postawiło swoim żołnierzom zadanie zdobycia Czasiw Jaru do 9 maja " - czytamy.

Rosjanie przygotowują ofensywę w Donbasie. Mykoła Małomuż: Pozostały dwa, trzy miesiące

O planowanej rosyjskiej ofensywie na wschodnim odcinku ukraińskiego frontu mówił także emerytowany generał Sił Zbrojnych Ukrainy Mykoła Małomuż . Były szef Wywiadu Zagranicznego odniósł się do komunikatu generała Syrskiego podkreślając, że Rosjanom będzie się wyjątkowo spieszyło z atakiem.

- Spieszą się, rzucają wojska, nawet jeśli nie są w pełni wyszkolone, a jest ich mnóstwo (...) W pobliżu Kaliningradu znajdowało się wiele instalacji systemu obrony powietrznej, zostały przeniesione na terytorium Ukrainy, na teren działań wojennych. Usunięte zostały także jednostki z Moskiewskiego Okręgu Wojskowego, mimo, że jest bardzo ważne, aby chronić ten region (...) Flota Dalekiego Wschodu wysyła swoich marines, którzy wkrótce przybędą na terytorium naszego kraju. To znaczy, że wszędzie gromadzą wszelkiego rodzaju siły - stwierdził.

Według Małomuża rosyjscy oficerowie wiedzą, że obecnie siły ukraińskie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, ze względu na opóźnienia w pomocy z Zachodu. Właśnie to powoduje pośpiech w organizacji ofensywy.

- Mobilizacji pozostały jeszcze dwa, trzy miesiące, tak naprawdę pozostało czasu do lata. Teraz uważają, że to najsłabsza pozycja (Sił Zbrojnych Ukrainy - red.) w okresach marzec, kwiecień, maj. Dlatego przy rozwijaniu tych ofensywnych działań przygotowywane są duże rezerwy, aby móc efektywniej posunąć się do przodu - podsumował.