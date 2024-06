Siły obronne Ukrainy trafiły w co najmniej dwa rosyjskie systemy przeciwlotnicze. Dzięki precyzyjnemu uderzeniu ukraińskich rakiet udało się zniszczyć radary kompleksów S-300 i S-400 znajdujących się w pobliżu Belbeku i Sewastopola na Krymie. To jeszcze nie koniec sukcesów, którymi chwalą się Ukraińcy - w kilku magazynach doszło do wybuchu amunicji.