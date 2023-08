Powstała aplikacja "do donosów". Rosjanie zaczęli jej chętnie używać

Rosyjski haker, który wyemigrował do Europy, stworzył aplikację "Moje donosy". Jak twierdzi pomysłodawca, program był żartem, ale Rosjanie naprawdę zaczęli go używać. Media dotarły do niektórych zgłoszeń. Okazuje się, że wierni Kremlowi Rosjanie bardzo chętnie informują policję o poczynaniach swoich sąsiadów i znajomych.