Ukraina a Rosja. Sukces Sił Zbrojnych. Dwa rosyjskie okręty trafione

Ukraińcy uderzyli statki Jamał i Azow w pobliżu Sewastopolu, zniszczono także centrum łączności oraz kilka obiektów infrastruktury należącej do Floty Czarnomorskiej. Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko przekazał w sieci, że w centrum łączności trafiły co najmniej trzy pociski Storm Shadow. W ocenie rosyjskich kanałów, na które powołał się Heraszczenko, był to najbardziej zmasowany atak na Sewastopol.