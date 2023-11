"Około godziny temu w okolicach Taganrogu słychać było potężną eksplozję. Zatrzęsły się domy, okna i ziemia. Wszystko wydarzyło się w pobliżu lotniska. Być może samolot wylądował tak głośno, choć to nie jest pewne, a przecież maszyny nie lądują tak głośno i to w dodatku z dymem. Wiele osób twierdzi, że to działania związane ze "specjalną operacją wojskową" (rosyjskie określenie wojny - red.), więc i ta wersja nie jest wykluczona. Możemy się tylko domyślać, co się stało" - relacjonuje lokalny portal.