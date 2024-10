Potężne uderzenie w Rosji. Ukraińcy trafili w kluczową bazę

Rosja: Atak Ukrainy na kluczową bazę. W środku były setki dronów

Atak Ukrainy w Rosji. Moskwa mówi o ukraińskich dronach

Drony Shahed to uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne produkowane przez Iran. Choć ani Moskwa, ani Teheran nie przyznają się do ich zakupu, to Kijów wielokrotnie przedstawiał dowody, że sprzęt ten jest wykorzystywany przez Rosją do ataków w Ukrainie.