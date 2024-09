41 osób zginęło, ponad 180 jest rannych w Połtawie, gdzie doszło do rosyjskiego ataku rakietowego - przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, rosyjskie siły uderzyły w placówkę oświatową i szpital rakietami balistycznymi, uszkadzając zarazem budynek Instytutu Łączności. - Zarządziłem pełne i szybkie dochodzenie w sprawie wszystkich okoliczności tego, co się wydarzyło - podkreślił.