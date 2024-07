Wojna w Ukrainie. Atak Rosjan na lotnisko Mirhorod

"To mógł być jeden z najbardziej kosztownych dni dla ukraińskiego lotnictwa" - czytamy.

We wtorek rano agencja Reutera zacytowała także krótkie oświadczenie rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Z komunikatu okupanta wynika, że w ataku na ukraińskie lotnisko w Mirhorodzie zniszczono pięć samolotów myśliwskich Su-27, a kolejne dwa uszkodzono.

Pierwsze doniesienia o ataku na lotnisko wywołały oburzenie w mediach społecznościowych. Do uderzenia dojść miało w biały dzień, a maszyny, które stały się celem, stacjonować miały na otwartej przestrzeni. W komentarzach nie brakowało krytyki armii za brak należytej ochrony obiektu i maszyn, mimo ostrzeżeń przed uderzeniami.

Rosja uderzył w lotnisko Mirhorod. Zniszczono samoloty

Ihnat odpierał zarzuty i apelował do komentujących i analityków o umiar. Wskazał, że Rosjanie "wyolbrzymiają sukces", a wojsko robi wszystko, by "przeciwdziałać wysiłkom wroga czy zwodzić go za pomocą fałszywych modeli i innych środków".