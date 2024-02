Wojna na Ukrainie. ISW o "największym" problemie

Według ISW największym zagrożeniem dla Ukrainy w tym momencie nie jest przewaga militarna Rosji , ale wycofanie pomocy USA . Opóźnienia w finansowaniu mogły już przyczynić się do strat na polu bitwy.

Ukraina. Rosja nie rezygnuje ze swoich celów

"Rosjanie przystosowują się do długiego pochodu wojennego na Ukrainie, ale nie są to hordy Armii Czerwonej owinięte w triumfalne sztandary zwycięstw II wojny światowej, jak udają prezydent Rosji Władimir Putin i jego propagandyści" - oceniają badacze z ISW.

Rosyjskie wojsko ma także problem z personelem, niewykluczone że resort będzie musiał po raz kolejny ogłosić mobilizację. Wpływa na to fakt iż "kontraktowi" żołnierze z Azji zaczynają rezygnować z intratnego zarobku w armii. Tak jest w przypadku Indii - władze tamtejszego kraju poprosiły Kreml o "wcześniejsze zwolnienie ze służby" indyjskich obywateli w rosyjskim wojsku. New Delhi apeluje także do społeczeństwa, aby nie angażowało się w wojnę prowadzoną przez Rosję na Ukrainie.