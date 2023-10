Ukraina. Sztab Generalny poinformował o potężnych stratach Rosjan

Mowa zarówno o profesjonalistach, jak i poborowych, którzy nie mogli dysponować odpowiednim sprzętem i nie byli w pełni przeszkoleni. Co więcej, tak uderzające statystyki to także efekt wyjątkowo lekceważącej życie własnych obywateli polityki Kremla , o czym kilkukrotnie informowaliśmy w Interii. Mowa choćby o ustaleniach Białego Domu, z których wynika, że Rosjanie rozstrzeliwują swoich własnych żołnierzy, jeśli ci nie chcą wykonywać rozkazów bądź wycofują się spod ognia ukraińskiej artylerii.

Obecnie areną najzacieklejszych walk są okolice Awdijiwki w obwodzie donieckim. To właśnie m.in. tam - o czym mówił rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby - okupant za wszelką cenę chce poczynić jakiekolwiek postępy. Desperacja Kremla jest tak wielka, że do armii wcielają również np. górników z okupowanych obwodów, traktując ich po prostu jako nowe "mięso armatnie".

Rosja zdesperowana w wojnie przeciw Ukrainie. Okupanci giną coraz szybciej

Oznacza to, że od początku napaści na Ukrainę zginęło tylu Rosjan, ilu wcielono do armii podczas powszechnej mobilizacji, która trwała od końca września do 28 października 2022 roku. Minister obrony Siergiej Szojgu informował wtedy właśnie o 300 tysiącach powołanych, choć według wielu nieoficjalnie do wojska trafić mogło zdecydowanie więcej poborowych.