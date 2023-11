Amerykański think tank donosi, że Rosjanie próbują stłumić histerię wokół operacji na wschodnim brzegu obwodu chersońskiego, dementując bądź bagatelizując informacje pojawiające się w przestrzeni internetowej i medialnej.

Jak czytamy, służyć miały temu wypowiedziane 21 listopada słowa ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu. Mówił on bowiem, że rosyjskie siły odparły wszystkie ukraińskie próby przeprowadzenia operacji w kierunku Chersonia oraz podkreślał, że Rosjanie zadają Ukraińcom "kolosalne" straty.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie tłumią histerię wokół operacji w obwodzie chersońskim

"Oświadczenie to jest prawdopodobnie próbą zbagatelizowania obaw niektórych rosyjskich blogerów wojskowych, które dotyczą niezdolności Rosji do zdecydowanego odparcia ukraińskich ataków na wschodnim brzegu Dniepru" - analizuje ISW, oceniając, że mało prawdopodobne, by podejmowane przez rosyjskich dowódców działania przyniosły rezultaty, a więc "uspokoiły coraz częściej piszących w przestrzeni informacyjnej o swoich obawach i zastrzeżeniach".