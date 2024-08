Ukraina straciła jeden z egzemplarzy myśliwca F-16 - donosi "The Wall Street Journal". Wszystko wskazuje na to, że doszło do błędu pilota, który rozbił maszynę. Pierwsze sztuki F-16 dotarły do Kijowa zaledwie kilka tygodni temu. Cały proces był poprzedzony szkoleniem ukraińskich pilotów.