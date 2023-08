Ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że przeprowadzono udany atak na siedzibę okupacyjnej policji w Enerhodarze, niedaleko Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. W wyniku uderzenia drona rannych zostało "wielu funkcjonariuszy". Przetransportowano ich do szpitali, a docelowo mają zostać ewakuowani śmigłowcami do Rosji. Atak ukraińskiego bezzałogowca nagrano, a film trafił do mediów społecznościowych.