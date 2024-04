Potajemna dostawa broni do Ukrainy. Departament Stanu USA ujawnia

Wojna na Ukrainie. Dostawa broni z USA

Po raz pierwszy pocisków użyto we wczesnych godzinach porannych 17 kwietnia. Wystrzelono je w stronę rosyjskiego lotniska na Krymie - twierdziło źródło Reutersa. Zostały one dostarczone we wrześniu ubiegłego roku.

Wojna na Ukrainie. Joe Biden podpisał ustawę

Pomoc USA dla Ukrainy

Ustawa o pomocy dla Ukrainy warta jest niespełna 61 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.