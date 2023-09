Ukraińcy przedarli się przez rosyjskie "zęby smoka" w obwodzie zaporoskim

Z materiału geolokalizacyjnego udostępnionego w poniedziałek wynika, że wojska ukraińskie zbliżyły się do pozycji położonych na wschód od rosyjskich rowów przeciwczołgowych i "zębów smoka", które stanowią część trójpoziomowej obrony na zachód od miejscowości Werbowe, położonej 18 km na południowy wschód od miasta Orichiw w obwodzie zaporoskim. Jak ocenili eksperci, ukraińska lekka piechota posunęła się także dalej - do szeregu pozycji obronnych wroga ulokowanych wzdłuż drogi prowadzącej do Werbowe.