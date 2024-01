W rozmowie z kanałem ICTV zastępca dowódcy 3. samodzielnej brygady szturmowej odniósł się do przepisów mobilizacyjnych, które obecnie są tworzone przez ukraiński parlament.

Według Żorina, obywatele kraju muszą otrzymać jasny sygnał, że powołania do wojska dostarczane będą nie tylko do nich, ale także do elit i ich dzieci.