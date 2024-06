We wtorek przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk polecił przygotowanie apelu do rządu, by jego członkowie przychodzili do parlamentu "w normalnym stroju (biznesowym)" - napisał deputowany partii Hołos (Głos) Jarosław Żełezniak w mediach społecznościowych.

