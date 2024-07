- Jeśli chcesz podpisać porozumienie z diabłem, który potem zaciągnie cię do piekła, to śmiało. To jest Rosja - twierdzi Mychajło Podolak. Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego podpisanie przez Ukrainę zawieszenia broni pozwoli Władimirowi Putinowi na odbudowanie armii i przygotowanie jej do kolejnego etapu wojny.