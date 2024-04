Osłabiona wiara w sukces, związana z niewystarczającymi dostawami amunicji i ogólnym brakiem wsparcia Zachodu, osłabia Ukrainę i może doprowadzić do jej porażki - ocenia korespondent Politico. Według niego jeśli nic się nie zmieni, to Rosja może odnieść zwycięstwo.

Dziennikarze Politico rozmawiali z oficerami armii ukraińskiej, którzy przekazali im, że front może się załamać już latem tego roku . Największym zagrożeniem jest oczekiwana ofensywa rosyjska, w której liczebność użytych sił może przewyższyć siły ukraińskie, a beznamiętne podejście dowódców rosyjskich do strat może doprowadzić do zmasowanego ataku, którego Ukraińcy nie będą w stanie odeprzeć.

Dmytro Kułeba: Dostawy potrzebnej broni są niewystraczające

Wołodymyr Zełenski: Potrzebujemy wsparcia z USA

Prezydent Ukrainy podpisał nową ustawę o mobilizacji

Reuters informuje, że prezydent Ukrainy podpisał ustawę zmieniającą zasady mobilizacji do ukraińskiej armii. Wprowadza ona zmiany w obecnym systemie rekrutacji do wojska, w tym m.in. rozszerza uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego. Jak wskazuje Reuters, mowa też o podniesionym wynagrodzeniu dla ochotników, a także wprowadzaniu nowych kar za uchylanie się od służby.