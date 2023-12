Pomoc dla Kijowa słabnie. Zapytano Ukraińców, czy chcą dalej walczyć

Wojna w Ukrainie. Ukraińcom przedstawiono dwa scenariusze

Jak wynika z sondażu, "co trzeci badany (32 proc. ) uważa, że lepiej jest dążyć do zaprzestania działań wojennych pod warunkiem poważnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Zachodu, nawet jeśli wyzwolenie terytoriów okupowanych zostałoby odłożone na czas nieokreślony". Pozostałe 10 proc. respondentów nie mogło się zdecydować.

Zdaniem socjologów, istnieją pewne regionalne różnice w podejściu do strategii działania w przypadku znacznego ograniczenia zachodniej pomocy.

Ukraińcy podzieleni. "Istotną role odgrywa bliskość frontu"

"Warto zaznaczyć, że w tym przypadku istotną rolę odgrywa bliskość linii frontu . Południe i wschód znajdują się znacznie bliżej strefy aktywnych działań wojennych, co w dużej mierze determinuje wyższą gotowość w warunkach ograniczenia pomocy na zaprzestanie działań (choć, przypomnijmy, zdecydowana większość w tych regionach uważa, że przy odpowiedniej pomocy Ukraina może osiągnąć sukces)" - podsumował KMIS.

Wielomiliardowy pakiet pomocy dla Ukrainy zablokowany

We wtorek Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poinformował o przekazaniu transzy pomocowej dla Ukrainy w wysokości 900 mln dolarów. Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu, by spotkać się z prezydentem Joe Bidenem oraz przywódcami Kongresu i prosić o dalsze wsparcie oraz dostawy uzbrojenia dla ukraińskich sił zbrojnych.