We wtorek Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania byłego ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu i szefa tamtejszego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa.

Jak podał MTK w zamieszczonym w sieci komunikacie, nakazy aresztowania wobec Siergieja Szojgu oraz Walerija Gierasimowa wydano "w kontekście sytuacji w Ukrainie i w związku z domniemanymi zbrodniami popełnionymi co najmniej od 10 października 2022 roku do co najmniej 9 marca 2023 roku".