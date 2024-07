Polski wolontariusz został ranny na froncie w Ukrainie - przekazał prezes fundacji "W międzyczasie". Należący do organizacji mężczyzna dobrowolnie udał się na linię walk w celu udzielania pomocy żołnierzom. Ochotnik doznał obrażeń nogi i został przetransportowany już do Polski, do jednego ze szpitali w Lublinie.