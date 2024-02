- Polska na pewno się zmieni i jest już jedną z najsilniejszych potęg militarnych w NATO - powiedział we wtorek Riho Terras, były dowódca estońskiej armii i obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zaapelował do dużych państw Europy, by poszły śladem Warszawy i zwiększyły inwestycję w obronność.