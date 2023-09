W przedstawionej przez Polskę propozycji 12. pakietu sankcji , do której dotarł Reuters, nasz kraj wzywa do wprowadzenia zakazu importu rosyjskich diamentów , których sprzedaż przyniosła rosyjskiemu budżetowi w 2021 roku 4,5 miliarda dolarów oraz nałożenia indywidualnych sankcji na rosyjską spółkę diamentową Alrosa.

Zakaz importu LPG z Rosji

Polska uważa, że należy zakazać świadczenia usług ICT/IT na rzecz podmiotów z Rosji, w tym oprogramowania komputerowego, usług cyberbezpieczeństwa i innych usług. W 8. pakiecie sankcji nałożonych na Rosję zakazano usług doradczych w zakresie IT. Jest to, zdaniem Warszawy, dość wąski zakres.

Sankcje na Białoruś

Ponadto w związku ze wspieraniem przez Białoruś inwazji Rosji na Ukrainę UE nałożyła sankcje sektorowe. Obejmują one: zakaz eksportu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w lotnictwie i przemyśle kosmicznym, w tym silników lotniczych i dronów, zakaz sprzedaży broni palnej oraz amunicji, dalsze ograniczenia wywozu na Białoruś towarów używanych przez Rosję do wojny przeciwko Ukrainie, w tym półprzewodników, elektronicznych układów scalonych, aparatów fotograficznych, elementów optycznych, a także towarów i technologii podwójnego zastosowania. Białoruś nadal podlega restrykcjom w sektorze finansowym, handlu, energetyce, transporcie i innych.