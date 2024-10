Nowe informacje w sprawie przekazał na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik Pentagonu Patrick Ryder. Według niego część z 10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy , którzy przybyli do Rosji, została przeniesiona bliżej Ukrainy, a konkretnie do obwodu kurskiego w Rosji.

Żołnierze Korei Północnej w Rosji. Wciąż jest wiele niewiadomych

Z kolei zdaniem szefa Pentagonu Lloyd J. Austina żołnierze z Korei Północnej dołączą do wojny w Ukrainie, to będzie "bardzo poważny problem", który wpłynie na sytuację w Europie i w regionie Indo-Pacyfiku. Z drugiej strony to szansa dla Kijowa na nowy sojusz.