- Poważnie wzrosło ryzyko, że Kongres USA nie przyjmie, a w każdym razie nie przyjmie szybko pakietu wsparcia dla armii ukraińskiej . To może być bardzo poważne w konsekwencjach, dlatego że większość amunicji już się wyczerpała, Ukraińcy potrzebują wsparcia, bez pieniędzy amerykańskich i dostaw, front w tym roku będzie poważnie zagrożony - twierdzi Paweł Kowal .

Ukraina. Wojna wkracza w fazę pozycyjną

- Ukraińcy, co sami już ogłosili, przeszli do obrony strategicznej. Inicjatywa jest już od co najmniej kilku tygodni po stronie Rosjan i skupia się przede wszystkim na wschodzie - powiedział w rozmowie z PAP analityk wojskowy Mariusz Cielma.